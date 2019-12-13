KARDEMİR Türkiye'nin en kalın çapta kangalını üretti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından Türkiye'nin en kalın çapta kangal üretimi yapıldı.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, KARDEMİR'in kurduğu çubuk kangal tesislerinde otomotiv, savunma ve makine imalat sanayi sektörlerine yönelik vasıflı çelik üretmeye devam ettiğini söyledi.

Fabrikanın, somun imalatına uygun Türkiye'nin en kalın çapta kangal üretimini de başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Soykan, "Esnek bir üretim yapısına sahip Çubuk ve Kangal Haddehanemizde, otomotiv, savunma ve makine imalat sektörleri başta olmak üzere, birçok sektör için muhtelif kalite ve çaplarda ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Sahip olduğumuz IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi ile birlikte özellikle yerli otomotiv üretimimize de ciddi katkıları olmasını beklediğimiz bağlantı elemanları imalatına uygun çelik kalitelerini ülkemizin önde gelen cıvata ve somun üreticileri ile birlikte geliştiriyoruz. Bu kapsamda, somun imalatına uygun 38 ve 42 milimetre çaplarında 1006 kalite kangal ile bu alanda Türkiye'nin ilk üretimini gerçekleştirmiş olduk. Tüm çalışanlarımı kutluyorum. Emeklerine ve alın terlerine sağlık. Sektörün tamamen ithalat yolu ile karşıladığı kalın çaplardaki kangal ürünlerimizin çeşitlenmesi, ülkemizin dış ticaretine olumlu katkıda bulunacaktır" dedi.

KARABÜK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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