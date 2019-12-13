Çocuklara akılcı ilaç kullanımı tiyatro ile anlatıldı

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Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında akılcı ilaç kullanımında farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro oyunu düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bilinçli İlaç Kullan Sağlığına Sahip Çık” projesi kapsamında, Yenice Toplum Sağlığı Merkezi tarafından “Palyaço Çocuk” isimli tiyatro oyunu düzenlendi. İlkokul öğrencilerine yönelik tiyatro oyunuyla 450 öğrenciye akılcı ilaç kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlandı.

KARABÜK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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