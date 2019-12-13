KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü öğrencileri, "Renkahenk" adlı Türk Halk Müziği konseriyle tuvaldeki yetenekleri kadar sahne performansıyla da tam not aldı.

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda Türk Halk Müziği konseri verdi. Orkestra şefliğini Öğretim Görevlisi Can Doğan’ın yaptığı “Renkahenk” adlı konserde 20’ye yakın eser Resim Bölümü öğrencileri tarafından seslendirildi. Müzik ve Resim bölümlerinden akademisyenler de bazı eserlerde sahne alarak geceye katkı sağladı.

17 kişilik koro ve 12 kişiden oluşan orkestra Anadolu’nun dört bir yanından dillerden düşmeyen türküleri icra ederken geceye katılanlar da zaman zaman alkış tutarak ve türküleri seslendirerek geceye eşlik etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat konserin sonunda solist, koro üyeleri ve orkestra ekibine teşekkür ederek plaket taktim etti.

KARABÜK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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