Safranbolu Belediyesinden hastalara ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Devlet Hastanesinde yatan hastaların düzenli olarak ziyaret edildiğini bildirdi.

Başkan Köse, Safranbolu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve her hafta cuma günleri gerçekleştirilen ziyaretlerde hastaların ve hasta yakınlarının herhangi bir konuda desteğe ihtiyaçları olup olmadığının sorulduğunu belirti.

Hayatın her alanında vatandaşın yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Köse, "İnsanların en hassas olduğu anlar olan hastalık sürecinde, doğum sonrası ve yakınını kaybedenlerin duygusal anlamda bizleri yanlarında görmekten memnun olduklarını gözlemledik. Vatandaşımızın yanında olmayı amaçladığımız çeşitli projeler arasında yer alan hasta ziyaretlerimize vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek, onlara bir nebze olsun moral verebilmek adına devam edeceğiz" dedi.

KARABÜK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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