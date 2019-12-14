2 gündür haber alınamayan bıçak bileyicisi ölü bulundu

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- KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan bıçak bileyicisi Selahattin Ağaoğlu (65), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Eflani Candaroğlulları Mahallesi´nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki evinde yalnız oturan bıçak bileyicisi Selahattin Ağaoğlu'ndan 2 gündür haber alamayan komşuları evine gitti. Işıkları yanan evin kapı ziline basılmasına rağmen açan olmayınca durum polise bildirildi. Polis, daireye girdiğinde Ağaoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ağaoğlu´nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hastalığa bağlı nedenle öldüğü düşünülen Selahattin Ağaoğlu´nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.



KARABÜK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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