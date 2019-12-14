'Yakmam' dediği sobadan zehirlenip, öldü

- KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Şevket Akgül (71), evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi Araphacı Caddesi´nde meydana geldi. Mustafa Akgül, sobayı yakmak için babası Şevket Akgül´ün yalnız yaşadığı evine geldi. Yedek anahtarla içeriye giren Akgül, babasını hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şevket Akgül´ün öldüğü belirlendi.
Mustafa Akgül, en son babasıyla dün akşam saatlerinde konuştuğunu mahalle sakinlerine anlattı. Akgül, "Artık sobayı yakmam. Elektrik sobasıyla idare edeceğim´ dedi. Ben de 'sen sobayı yakma o zaman. Sabah ben gelip, temizleyip, yakarım´ dedim" dedi.
Yapılan incelemelerin ardından Şevket Akgül´ün cansız bedeni, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KARABÜK
14 Aralık 2019 Cumartesi
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