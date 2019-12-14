Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden Şevket Akgül (71) gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah telefonlara cevap vermeyen Akgül'ün oğlu Mustafa Akgül eve geldi. Kapıdan içeri giren oğul Akgül babasının cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde Akgül'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülürken, yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARABÜK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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