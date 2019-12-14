Karabük'te kaçakçılık operasyonu; 2 gözaltı

Karabük'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, F.Ç ve E.Ç'nin gümrük kaçağı ve faturasız emtia kaçakçılığına konu olan malzemeleri Karabük'e getirip toptan olarak sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine şahsıları takibe alan ekipler KarabükKastamonu Karayolu Çevrikköprü mevkisi uygulama noktasında kullandıkları aracı yakalandı. Şahısların aracında yapılan aramada; 831 adet şarj cihazı, 14 adet cep telefonu, 17 adet araç telefon tutucu, 16 adet telefon bataryası, 34 adet oyun konsolu, 20 adet selfie çubuğu, 18 adet ses topu, 23 adet adaptör, 200 adet kırılmaz cam, 83 adet aux, 5 adet oto kablo bağlantısı, 129 adet kulaklık, bir adet mikrofon olmak üzere toplamda bin 391 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

KARABÜK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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