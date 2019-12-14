Kurumlar arası Voleybol turnuvası büyük ilgi görüyor Aralarında savcı, öğretmen ve polislerin olduğu değişik kurumlardan 13 takım kıyasıya mücadele ediyor

Karabük’te aralarında savcı, öğretmen, bürokrat ve özel sektör gibi bir çok kurumdan sporcuların katıldığı kurumlar arası voleybol turnuvaları başladı.

Safranbolu kapalı spor salonunda start alan ve 13 takımın mücadele ettiği müsabakalar hafta içi 3 gün oynanarak 3 ay sürecek. 3 yıl önce 5 takımla başlayan ve geleneksel hale gelen kurumlar arası voleybol turnuvası bu yıl 13 takım ile start aldı. Aralarında savcı, öğretmen, polis, bürokrat ve şirket yöneticileri gibi kamu ve özel sektörden bay ve bayan karışık oluşan takımların müsabakaları ise kıyasıya mücadelelerine sahne oluyor.

Son iki yıldır farklı isimlerle turnuvada şampiyonluk yaşayan ve bu yıl Safranbolu Anadolu takımı ismi ile mücadele eden sporcular turnuvanın iddialı ekiplerinden biri. Takım kaptanı polis memuru Yılmaz Yalçın Kaya, turnuvanın 3 yıldır yapıldığını ve ilginin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Turnuvaya Karabük ve ilçelerinden 13 takımın katıldığını vurgulayan Kaya, “Son iki yılda şampiyonluk yaşadık. Bu senede Safranbolu Anadolu Voleybol takımı olarak iddialı bir şekilde katılıyoruz. Güzel bir takımımız var çeşitli kamu takımlarında bayan erkek karışık bir ekibiz. Takımlar arasında içerisinde, polis, avukat, savcı, öğretmen, dans eğitmenleri, şirket sahipleri, bürokratlar ve değişik kesimden katılımcı sporcu var. 3 sene önce 5 takımla başladığımız bu süreçte, geçen sene 8, bu sene ise 13 takım var. İlgi bu anlamda her geçen gün atıyor ve kamu kurumlarında da geniş kapsamlı katılımcıların olması da ayrı bir renk katıyor. Turnuva haftada 3 gün oynanacak ve 3 ay sürecek. 3 grupta birinciler çıkacak ve onlarda kendileri arasında final mücadelesi oynayacak. 27 Şubat’ta süreci tamamlamayı düşünüyoruz. Ailelerinde katılımı ile salon sporlarını daha aktif hale getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

KARABÜK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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