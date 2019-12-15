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Atıl vaziyetteki araziyi alıp kentin en büyük elma tarlasına dönüştürdü İş adamı Remzi Özçelik, ...

İHA

Karabük'te demir çelik imalatı üzerine hizmet veren iş adamı Remzi Özçelik, atıl vaziyetteki 47 dönüm araziyi satın alarak elma tarlasına çevirdi.

Atıl vaziyetteki araziyi alıp kentin en büyük elma tarlasına dönüştürdü İş adamı Remzi Özçelik, satın aldığı 47 dönüm araziyle tarım sektöründe örnek oldu

Karabük’te demir çelik imalatı üzerine hizmet veren iş adamı Remzi Özçelik, atıl vaziyetteki 47 dönüm araziyi satın alarak elma tarlasına çevirdi.
Karabük’te farklı bir yatırım için satın aldığı araziyi tarım arazisine çevirmeye karar veren iş adamı Remzi Özçelik, Karabük’ün en büyük elma tarlasını oluşturdu. Karabük’te ilk defa uygulanan telli terbiye sistemi ile ilk etapta 7 dekar alana 3 bin civarında iki çeşit tam bodur elma ağacı diken Özçelik, örnek bir yatırıma imza attı. 7 dekar alana ekilen tam bodur elmadan 4. yılında 70 ton ürün alınması hedefleniyor.
İş adamı Remzi Özçelik tarafından kurulan elma tarlasında incelemelerde bulunan Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, böyle bir projenin bir iş adamı tarafından hayata geçirilmesinin kendileri açısından sevindirici olduğunu belirterek, bunun diğer iş adamlarına da örnek olmasını diledi. Ayvalık, 3 ay önce iş adamı Remzi Özçelik’in kendileri ile yatırım yapmak için temasa geçtiğini anlatarak, “Projesini ve yatırımını bize anlatınca çok heyecanlandık. Yüklenici firma ile görüşerek çalışmalara başladı. 7 dekarlık alanda toprak işlemesi yapıldı ve burada ilk defa elmada telli terbiye sistemi uygulandı. Tamamıyla kendi imkânları ile uyguladı. İki tane elma çeşidini burada uyguluyor. Bu alanımız Karabük’ün genelinde olduğu gibi
elma yetiştiriciliği için son derece uygun bir yer. Kendisinin böyle bir girişimcilik yapması bizi de mutlu etti. İnşallah bunu diğer iş adamlarımızın da uygulamasını bekleriz ve örnek teşkil eder. Bizde kurum olarak dikim aşamasından bakımına kadar yapılacak bütün faaliyetlerde hasatta ve muhafaza yöntemlerinde yanında olacağız. Projenin başarılı olacağına inanıyoruz. Burada en önemlisi bölge için örnek olacak. Bu şekilde kapama alanımız yoktu. Hem büyük bir miktarda kapanma bahçemiz ve ilk defa da telli terbiye sistemleri uygulanıyor. Farklı olarak dış etkenlerden bahçeyi koruyacak olan bir örtü sistemini de burada yapacağız ve bu da örnek olacak. SafranboluEflani karayolunun kenarında olması diğer üreticilerimizin görmesi bize de avantaj sağlayacak. Ben iş adamımızı tebrik ediyorum” dedi.
Diğer üreticilere de çağrıda bulunan Ayvalık, “Bölgemiz tarımsal açıdan mikro klima bir özellik gösteren bölge. Tarımsal alanlarımız çok ve atıl vaziyette bekleyen yerler var. Meraklı olan bütün üreticilerimizi davet ediyoruz. Onların arzu ettiği farklı plan ve tür çeşidi varsa değerlendirebiliriz. Bizler hangi desteklerimizi sağlarız diye oturup her aşama bütün üreticilerimize yardımcı oluruz” ifadelerini kullandı.
Yüklenici firma yetkilisi Mutlu Soylu ise, diktikleri fidanların ve sistemin tam bodur olduğunu ifade ederek, "Burada iki çeşit elma fidanı diktik. Biri kırmızı, diğeri sarı elma. İkisinin de dayanıklılığı uzun, soğuk hava defosuna. Burada üçüncü yılımızda bizim beklentimiz dekar başında 3 ton, 4 yılında ise dekar başına 6 tona kadar çıkıyor. Tam bodur elmadan çok ürün alıyoruz. Bunlar yeri az kaplayıp çok ürün veriyor. İnşallah üçüncü yılda tam randımanlı ürün almaya başlayacağız” dedi.

KARABÜK

15 Aralık 2019 Pazar

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