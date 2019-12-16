(Özel) İstanbul'daki işini bırakıp hayvancılık için tesis kurdu, elektrik alamayınca mağdur oldu Tarım ve hayvancılık için kurduğu tesise elektrik verilmiyor

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tarım ve hayvancılık için kurulan tesise elektrik verilmemesi besicilik yapan 38 yaşındaki Beytullah Duman’ı mağdur etti.

Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde ikamet eden Beytullah Duman (38), 4 yıl önce memleketine dönerek tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunmaya karar verdi. Devletten hibe ve teşvik almadan kurmayı planladığı tesis için gerekli evrakları tamamlayan besici, çalışmalara başladı. 2018 yılında başlattığı çalışmalarla 1 ay önce tesisin kurulumunu tamamlayan Duman, tüm işlemlerini yaptıktan sonra iskanı ve ruhsatı bulunan tesise elektrik bağlatamamasından dolayı mağdur durumuna düştü.

4 yıl önce İstanbul’dan tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapmak için Karabük’ün Eskipazar ilçesine geldiğini belirten Beytullah Duman (38), "İstanbul’da yemek üretimi yapıyordum. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul’un gerek yoğunluğundan vesaire işimizi bırakıp burada hayvancılık yapalım dedik. Buna heves ettik. Kendi imkanlarımızla, gücümüzle, kuvvetimizle hibe ve teşvikten faydalanmadan bu ahırı yukarıdaki iki katlı evimizi ve yönetim binamızı yaptık. Ama elektrikte takıldık, elektriği alamadık buraya” dedi.



“İskan aldık yine elektrik vermediler”

Duman, bütün evraklarını eksiksiz olarak, elektrik kurumunun istediği şekilde yaptığını ifade ederek, "Onlara sundum, alamadık. Bu yapıları yaparken ben en başta elektrik kurumuna gittim. 2018’in başında gittim. Kurum bana evinin yüzde 85’ini bitir o zaman elektrik veririz ile başladı bu olay. Yüzde 85’i ve tamamını bitirdik. İskan al dediler, iskan aldık yine elektrik vermediler. 'İskan iki abonelik sen bunu beş abonelik yaparsan veririz’ dediler. Bu seferde yatırımı 2020 yılının yatırımına alacağını söyledi. Bunun ardından 2020 yılı yatırımının iptal olduğunu sizin işinizin artık Ankara’dan hallolacağını söyledi. Bu şekilde 2018’i, 2019’u böyle geçirdim. 2020’de nasıl olacak bilmiyorum. Halen elektriği alamadım. Hayvan aldık, 14’ü de gebe hayvanlarımızın. Elektriğimiz yok” diye konuştu.



“İstanbul’da işimi gücümü bırakıp buraya geldim”

Yaptığı tesise elektrik verilmemesinden dolayı zorlu bir sürece girdiklerini kaydeden Duman, şunları söyledi: “Devlet tarıma ve hayvancılığa destek veriyor diye ben İstanbul’da işimi gücümü bırakıp buraya geldim, böyle bir şey yaptım. Pişman değilim mücadeleye devam ediyorum ama sonuç alamıyorum. Elektrik olmadan da bir şey olmuyor. Çamaşırımızı, bulaşığımızı yıkayamıyoruz. Zorluklarla bir mücadelenin içine girdik. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Elektrik mesafesi çokta uzakta değil, 650 metre mesafede. Ama kurum bunu trafo konulması gerektiğinden yani böyle yatırımları büyüte büyüte bu şekle getirdi. Elektrik alamadık, bilmediğimiz bir konu.”

Duman, kurduğu tesiste bulunan 14 hayvanla bir adım attığını, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden acil bir yardım beklediğini söyledi.



“Bu tesisi çoğaltmak istiyorum”

“Bazen gerçekten nereden geldim dediğim zamanlar oldu” diyen Duman, şunları kaydetti:

“Keşke yapmasaydım. Ben buraya yaptığım yatırımı başka bir şekilde değerlendirip evimde oturarak da bunu yiyebilirdim yani. Ben gübre sıyırarak, hayvanlara yem vererek 7/24 buradayım. Bu tesisi çoğaltmak istiyorum yani. Hayvanları da yükseltmek ve arttırmak istiyorum ama devletin hibe ve teşviğinden ziyade elektrik yol olsun, ruhsatlı ve iskanlı yerlerimizin verilmesini istiyoruz yani. Bu durumlarda en azından devletin bize destek vermesini istiyoruz. Devletin bize destek vereceğini biliyorum ama aradaki bu özel kurumlar nasıl bir noktaya geldilerse hizmete engel oluyorlar. Bizim anlayamadığımız bir durum.”

Tesisin 100 büyükbaş kapasiteli olduğunu aktaran Duman, “Ama şuanda 14 büyükbaş hayvanımız var. Bir 3040 tane de küçükbaş hayvanımız var. Kapasitemizi yükselteceğiz yani. Biz burada süt üretimi amacıyla burayı yaptık. İnşallah böyle bir pazarın içerisine gireceğiz. Bu işin içine yeni girdik zaten. Daha yeni başladık ama bu elektrik engeli mani oldu. Üç ay içerisinde hayvanlarımız gebelik durumları var. Süt başlayacak elektrik yok. Nasıl olacak bilmiyorum ama yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KARABÜK 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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