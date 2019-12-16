Minik çocuklardan çocuklar için atkı Karabük'te 4-6 yaş arasındaki Kur'an Kursu öğrencileri, "küçük çocuklar üşümesin" diyerek atkı ördü

Karabük'te 46 yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri, "küçük çocuklar üşümesin" diyerek atkı ördü.

100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Kur'an Kursu'nda eğitim gören 46 yaş arası öğrenciler, "küçük çocuklar üşümesin" diye el işi dersinde öğretmenlerinin hazırladıkları kalıpla atkı ördü. Öğrenciler, ördükleri atkıları ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Türk Kızılayı Karabük Şubesine teslim etti.

Kurs sorumlu öğretmeni Arzu Yarbaşı eşliğinde Türk Kızılayı Karabük Şubesine gelen çocukları, Şube Başkanı Özcan Büyükgenç karşıladı.

Çocuklar, heyecanla ve mutlulukla kendileri ördükleri atkıları ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere Büyükgenç'e teslim etti.

Çocuklara ve öğretmenlerine teşekkür eden Büyükgenç, "Sizleri ayakta alkışlıyorum, veren el olmak çok önemli, iyilik sever olmak çok mühim. Siz maşallah bu küçük yaşınızda kocaman yürekli insanlarsınız. Veren el olarak çok önemli bir mesaj verdiniz insanlığa ve tüm topluma. Sizleri yetiştiren öğretmenlerinize ve ailelerinize teşekkür ediyorum" dedi.

KARABÜK 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.