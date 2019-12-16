Endüstri Mühendisliği Kulübünden ASELSAN’a teknik gezi

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk savunma sanayinin lideri ASELSAN, teknik gezi kapsamında Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübünden 40 öğrenciyi Macunköy yerleşkesinde ağırladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü sektörün öncü kuruluşlarını daha yakından tanımak adına teknik gezilerini sürdürüyor. KBÜ Endüstri Mühendisliği Kulübünden 40 öğrenci ASELSAN’ın Macunköy yerleşkesinde bulunan tesisini gezdi.

Gezide ilk olarak ASELSAN’ın Kurumsal İletişim Departmanından Arman Yıldız öğrencilere firma hakkında tanıtım brifingi verdi. ASELSAN hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Kalite Yönetim Direktörlüğünden Kıdemli Lider Mühendis Umut Seyhan öğrencilerle birlikte üretim bandını gezerek ürünler ve üretim hakkında bilgilendirme yaptı.

KARABÜK 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.