"Kaputa vurun" kampanyası

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından kış ayında soğuktan araç kaputlarına sığınan hayvanların fark edilmesi için "Lütfen Kaputa Vur" kampanyası başlatıldı.

Başkan Köse, kış ayının gelmesiyle birlikte soğuktan korunmak için otomobil motorlarına sığınan hayvanların zarar görmemesi için vatandaşlardan araçlarının kaputuna vurmalarının önemli oluğunu belirtti.

Köse, sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamada, çok sayıda kedi ve köpek otomobillerin çalışmasıyla sığındıkları motorda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtirken, otomobil sahiplerinden araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurmasını istedi.

KARABÜK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

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