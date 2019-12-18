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Rektör Çomaklı: Oyunlar aracılığıyla musallat oluyorlar çocuklara

DHA

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilgili olarak, "Sosyal medyada oyunlar aracılığıyla musallat oluyorlar şu anda çocuklara. Bunlara dikkat etmeniz gerek. PKK, uyuşturucu bağımlısı yapabiliyor oyun aracılığıyla" dedi.

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilgili olarak, "Sosyal medyada oyunlar aracılığıyla musallat oluyorlar şu anda çocuklara. Bunlara dikkat etmeniz gerek. PKK, uyuşturucu bağımlısı yapabiliyor oyun aracılığıyla" dedi.
Safranbolu Kaymakamlığı ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar' paneli düzenlendi. Şehit Murat Akdemir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi´nin konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gençlere seslenerek, "10-15 yıl sonra sizlere bırakacağız yönetimi. O yüzden sizlerin çok iyi olması gerekiyor. Bizden daha zekisiniz. Ve sizlerin bizlerden kat ve kat daha iyi olması gerekiyor. Bunun içinde şu anda dijital dünyada siz farkında olmasanız da bir dijital dünyaya geçiş yapıyoruz. Fiziksel dünyadan sanal bir ortama geçiş yapmak üzereyiz. Tren şu anda istasyonda bekliyor. Ve o dijital dünyaya geçiş yapan trene binemezsek 20-30 yıl daha bu dünyayı dizayn edenlerin peşinden gitmek ve onların dizaynının içerisinde yaşamak zorunda kalacağız" dedi.
Çomaklı gençlerin dijital dünyanın avantajlarını çok iyi bilmeleri gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Şu anda ağlayan bir çocuğun önüne anne çaresiz bir şekilde telefonunu bırakıyor. Eskiden emzik veriyorlardı ağzına. Şimdi yanına telefonunu koyup açıyor. Bir çizgi film ya da çocuğun istediği bir oyunu açıyor ve öyle susturuyor. Yani fiziksel dünyadan gittikçe uzaklaşılıyor. İşte bu dünyanın avantaj ve dezavantajlarını 3-4 yaşını yaşamayla başlıyoruz. Biz yaş itibariyle geçiciyiz şu anda. Bu dijital dünyanın göçmeniyiz. Fakat sizler yerlisi olarak bu dünyanın avantajlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Burada hocalarımıza da velilerimize de çok iş düşüyor. Çünkü bu dünyanın yerini bilmeden bu dünya ile mücadele edemezsiniz. Telefonu kaldır, kapat, yasaklıyorum. Bunlarla da mücadele edilmiyor. Böyle bir mücadelede yok. Yasaklamayla da bu mücadeleyi gerçekleştiremiyorsunuz."
Konferans verilen okulun eskiden FETÖ yapılanmasına ait olduğunu belirten Çomaklı, "Kıymetli öğrenciler; Siz oyunlarınız üzerinden bu dünyaya dalış yaptığınız için doğrudan sizi daha çok etkiliyor. Sizi kimin kontrol ettiğini bilmiyorsunuz. Mesela Fethullahçı terör örgütü denilen bir terör örgütü var değil mi? Şu anda bu okulu kendi örgütlenmeleri için üretmelerine rağmen yine millete dönüş yapan bir süreçteyiz. O manada da bu okul çok anlam içeriyor bizim için. Sosyal medyada oyunlar aracılığıyla musallat oluyorlar şu anda çocuklara. Bunlara dikkat etmeniz gerek. PKK, uyuşturucu bağımlısı yapabiliyor oyun aracılığıyla. `Şunu şuradan al, şunu kullansan.' Çok basit geliyor ama oyunda siz fark etmeden bunlar sizi dahil edebiliyor."

KARABÜK

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:56
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