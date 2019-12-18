Karabük'te asfalt çalışmaları

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.
Karabük'te bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Karabük Belediyesi, başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına 5000 Evler ve Yenişehir mahallelerinde devam ediyor.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Şehrimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. 5000 Evler ve Yenişehir Mahallelerimizde ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması devam etmektedir" dedi.
KARABÜK
18 Aralık 2019 Çarşamba
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