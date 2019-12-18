Rektör Çomaklı'dan Vali Gürel'e ziyaret

Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamlığı ile Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından düzenlenen "Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar Paneli" için Karabük'e gelen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Vali Gürel’e Eskişehir'e özgü keçi riton figürü takdim etti.

Misafirleri ile makamında bir süre sohbet eden Vali Gürel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Rektör Çomaklı ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

KARABÜK 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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