Kış lastiği konusunda sürücüler uyarıldı

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kış lastiği uygulaması kapsamında sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından kış lastiğinin önemi ve kış şartlarında araçlarda kış lastiği kullanımının sağlayacağı faydalar hakkında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kazaların önüne geçmek amacı ile hazırlanan broşürler de sürücülere dağıtıldı.

KARABÜK 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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