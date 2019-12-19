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KBÜ'de Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği

İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine katıldı.

KBÜ'de Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği

Karabük Valisi Fuat Gürel, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen “Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” etkinliğine katıldı.
Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Fuat Gürel’in yanı sıra KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve uluslararası misafir öğrenciler katıldı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yabancılarla Türk vatandaşlarının karşılıklı uyumu için gerçekleştireceği eş zamanlı en önemli etkinlik zincirini oluşturmak amacıyla düzenlenen “Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” etkinliklerinde konuşan Vali Fuat Gürel, “İlimizde birçok ülkeden misafirlerimiz mevcut, bu misafirlerin bir kısmı öğrenci olarak eğitimlerini ilimizde tamamlamak üzere gelen kardeşlerimiz mevcut. Bir kısmı da ülkesini değişik sebeplerle terk etmek zorunda kalarak ilimize yerleşen misafirlerimizden ibaret. İlimizde toplam 10 bin civarında kayıtlı yabancı gözüküyor ancak KBÜ Rektörümüzün daha önceki ifadelerinden öğrenci kardeşlerimizin sayısının 7 bin 500 civarında olduğunu da düşündüğümüzde muhtemelen bu rakamın belki 11 bin belki de 12 bin civarında olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Gürel, Karabük'ün 1937 yılında 13 haneli bir köyün mahallesi iken Karabük Demir Çelik İşletmelerinin (KARDEMİR) kurulması ile beraber 81 ilin tamamından insanların gelip yerleştiği bir şehir haline geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu kadar değişik bölgelerden gelen insanlarımız huzur içinde yıllarca beraber yaşamışlar ve bir Karabüklülük şuuru oluşturmuşlar. Şimdi de dünyanın bir çok ülkesinden özellikle gönül dünyamızdan gönül coğrafyamızdan gelen kardeşlerimizin oluşturduğu misafirlerimizle beraber yine bu güzel ortamı huzur içerisinde beraber yaşayarak güzelliğe bir güzellik katmış durumdayız. Tabi bu öğrencilerimizi ülkemizdeki öğrencilerimizle birlikte en iyi şekilde eğitip ülkelerine göndererek ülkelerimiz arasında bir kültür köprüsü kurmak adına ülkelerinize geri gideceksiniz. Oraların kalkınması, gelişmesi için ülkelerinizin ileri seviyelere taşınması için çok önemli olduğunuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat göçmen dediğimiz savaş veya başka sebeplerden dolayı ülkesini terk eden misafirlerimizin durumu biraz daha farklı. Onlar biraz da ülkelerinde ki sorunlardan dolayı bir çok zorluğu da aşarak belki de onlarda bir çok kayıp vererek buraya kadar gelen misafirlerimiz. Belki bir müddet sonra da buradan başka yerlere göç etmek için ülkemizde bulunan misafirlerimiz var. Malumunuz ülkemizde beş milyonun üzerinde misafir mevcut, bu göçmen kapsamında gelen misafirlerimiz var kültürlerin buluşma noktası Türkiye aslında ibare veya tanım olarak gerçekten öyle. Ülkemiz yıllardır aslında komşu ülkelerden gelen özellikle savaşların yoğun olduğu yerlerden gelen insanlara misafirperverlik yapmakta. 1980’lerde İranIrak savaşından kaynaklı ülkemize çok fazla İran’lı ve Irak’lının geldiğini biliyoruz. O zamanda beş milyona yakın bir yabancı mevcuttu, daha sonra Afanistan'dan gelen misafirlerimiz mevcut oldu. Yine İran, Irak, Suriye ve Pakistan daha ötesi yani neredeyse dünyanın birçok ülkesinden misafirleri kabul ettik. Yıllarca misafirperverlik adına bu ev sahipliğimiz bundan böyle de devam edecek. Şükürler olsun ki Türk Milleti misafirperverlik özelliğinden dolayı yabancıları bağrına basmış ve beraberce yaşamanın yol ve yöntemlerini kullanarak her türlü elinden gelen yardımı desteği göstererek şu ana kadar huzur içerisinde bunu sağlamıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte’de bunlar sağlanacak. Karabük'te şükürler olsun ki şu ana kadar ilimizde yaşayan yabancı misafirlerle ilgili hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve bundan sonra da yaşanmayacağını düşünüyoruz. Tabi sizlerin kaynaşması karşılıklı etkileşimin sağlanması birbirimizi anlamamız bakımından çok önemli."
Konuşmaların ardından öğrenciler ülkelerine özgü kendi kültürlerinden renkli örnekler sunarak, müzik, dans ve diğer sahne sanatları performansları gerçekleştirdi.

KARABÜK

18 Aralık 2019 Çarşamba

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  • GÜNEŞ 08:02
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  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:56
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