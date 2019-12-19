Vali Gürel, fındıkaltı projesi hakkında bilgi aldı

Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyelerinden oluşan heyet Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Recep Karadöngel, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan Fındıkaltı Tesislerinin tahsisi ve tahsis sonrası yapılması planlanan Doğa Bilim ve Eğitim Okulu (Campanula) Fındıkaltı projesi hakkında Vali Gürel’e bilgiler verdi.

Vali Gürel, projeyi yakından takip ettiklerini ve derneğin gençlere yönelik yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, " Fındıklatı bölgesinde bulunan ve Orman İşletmesine ait binaların tahsisi noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuruyu yaptık. Buranın Orman Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesi sonrası orada hem gençlere yönelik hem de turizm faaliyetlerine de etkili olacak bir çalışmaya da hız vermiş olacağız. Bu nokta Valilik olarak gerekli girişimlerde bulunduk." dedi.

KARABÜK 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:29

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.