Vali Gürel şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Karabük Valisi Fuat Gürel, göreve başladığı ilk günden itibaren başlattığı ve büyük önem vererek gelenek haline getirdiği Şehit Ailesi ziyaretlerine devam ediyor.

Safranbolu ilçesinde ikamet eden Şehit Kemal Ünal’ın eşi Hatice Ünal ve Şehit Hüseyin Tüfekçi’nin annesi Hatice Tüfekçi’yi evlerinde ziyaret eden Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet ettiler.

Devletin ve milletin şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini ifade eden Vali Gürel, "Canlarını vererek bu toprakları bizlere vatan yapan, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakârlıklar gösteren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize, onların yakınlarına hizmetkâr olmak bizim boynumuzun borcudur. Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz" dedi.

Her iki şehit ailesi ziyaretinde Şehit Kemal Ünal, Şehit Hüseyin Tüfekçi ve tüm şehitler için Kuran’ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi.

KARABÜK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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