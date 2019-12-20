Başkan Yardımcısı Berker’den kursiyerlere ziyaret

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Karabük Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde ortaklaşa düzenlenen aşçılık kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Berker, kursiyerler ile bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi. Kursiyerler ise kendilerini ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker’e ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Daha sonra kursiyerler hazırladıkları hünerlerini güzel bir sunum eşliğinde ikram etti.

KARABÜK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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