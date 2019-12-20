Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- KARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Mehmet E. (77) yönetimindeki 34 GG 8962 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil de önündeki panelvan minibüse, minibüste hafif ticari araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, fenalaşan sürücü Mehmet E., çevredekiler tarafından otomobilinden çıkarılıp kaldırımdaki tabureye oturtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Çevredekiler ve sağlık ekiplerince ikna edilen Mehmet E., kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, hasar gören 4 aracın, yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.



KARABÜK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.