- KARABÜK´te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri tarafından Doğu Türkistan´da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kemal Güneş Caddesi´nde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi üyeleri ve onlara destek veren yaklaşık 100 kişi, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla `´Avrupa Birliği değil, İslam Birliği´´, `´Müslüman uyuma kardeşine sahip çık´´ sloganları attı. Ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Doğu Türkistanlı Mahmut Can Erkin, eşi ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep´le kalabalıktaki yerini aldı. Karabük'te bulunduğu 3 yıldan bu yana Doğu Türkistan´da bulunan anne, babası ve kardeşleriyle iletişime geçemediğini belirten Mahmut Can Erkin, `´Annem ve babam dahil olmak üzere şuan 33 akrabamı Çin hapishaneye attı. Neden hapishaneye attıklarını da bilmiyorum. Ben Türk kardeşlerimden sadece dua etmelerini istiyorum. Bizi bırakmayın ve sesimizi dünyaya duyurun. ´´dedi.

KARABÜK 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:30

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.