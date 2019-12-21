- KARABÜK´te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri tarafından Doğu Türkistan´da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kemal Güneş Caddesi´nde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi üyeleri ve onlara destek veren yaklaşık 100 kişi, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla `´Avrupa Birliği değil, İslam Birliği´´, `´Müslüman uyuma kardeşine sahip çık´´ sloganları attı. Ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.
Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Doğu Türkistanlı Mahmut Can Erkin, eşi ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep´le kalabalıktaki yerini aldı. Karabük'te bulunduğu 3 yıldan bu yana Doğu Türkistan´da bulunan anne, babası ve kardeşleriyle iletişime geçemediğini belirten Mahmut Can Erkin, `´Annem ve babam dahil olmak üzere şuan 33 akrabamı Çin hapishaneye attı. Neden hapishaneye attıklarını da bilmiyorum. Ben Türk kardeşlerimden sadece dua etmelerini istiyorum. Bizi bırakmayın ve sesimizi dünyaya duyurun. ´´dedi.
KARABÜK
21 Aralık 2019 Cumartesi
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