Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü

- KARABÜK'te, müşterisine getirdiği yemek masasını taşırken fenalaşan Ersin Aksoy (40), 8 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aksoy´un kalp rahatsızlığının olduğu öğrenildi.
Olay, Karabük Köyü Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan Mustafa Şahin'e ait 2 katlı evde meydana geldi. Mobilya atölyesinde çalışan Ersin Aksoy, müşterisi Mustafa Şahin´e getirdiği mutfak masasını "Tek başıma taşırım" dedikten sonra ikinci kattaki merdivenlerin başına kadar getirdi. Burada biraz mola verdikten sonra Mustafa Şahin'e "Biraz iyi değilim" diyen Ersin Aksoy, sendeleyerek 8 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. Başına darbe alan Ersin Aksoy, hareketsiz kaldı.
Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen evli ve 3 çocuk babası Ersin Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ersin Aksoy'un kalp rahatsızlığının bulunduğu ve 2 hafta önce Ankara´da bir hastanede anjiyo olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARABÜK
23 Aralık 2019 Pazartesi
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