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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vuslat yıl dönümünde Hz. Mevlana anıldı

İHA

Hz. Mevlana'nın ahirete irtihalinin 746. yıl dönümü dolayısıyla Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Şebi Arus programı düzenlendi.

Vuslat yıl dönümünde Hz. Mevlana anıldı

Hz. Mevlana’nın ahirete irtihalinin 746. yıl dönümü dolayısıyla Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Şebi Arus programı düzenlendi.
KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa, Hz. Mevlana üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Kırıkkale Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Mevlana’yı anlatan Karaismailoğlu, "O bilge bir şahsiyetti, alimdi. Döneminin önemli bilim dallarını okudu. Karaman, Konya, Şam ve Halep’te ciddi bir eğitim gördü. Hayatı boyunca toplumdaki sorunlara cevap veren bir bilge hukukçu olarak da yaşamıştır" dedi.
Mevlana Celaleddini Rumi’nin gerçek bir önder olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Başta Yunus Emre olmak üzere bizim gönül dünyamızı şenlendiren şahısların öncüsü oldu. Alimlerimiz ve bilginlerimiz Mevlana’dan yararlanmıştır. Örneğin Osmanlı’nın ilk Şeyhülislamı olarak bilinen Molla Fenari, Yavuz Sultan Selim dönemindeki önemli bilginlerden Kemal Paşazade felsefi konularda ve yazdıkları risalelerde Mevlana’yı kaynak olarak göstermişlerdir" diye konuştu.
Hz. Mevlana’nın gönüllere dokunan beyitlerinden istifade ederek eserlerini tanıtan Karaismailoğlu, "25 bin 600 beyitle Mesnevi’sine başlayan Mevlana’nın tüm şiirleri 66 bin beyit civarındadır. Bunun yanında bizlere 500 sayfa kadar da nesir bırakarak 66 yaşında vefat etmiştir" ifadelerini kullandı.
“Mevlana’nın dünyaya göz kapayışı hüzün günü değil, düğün günüdür”
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Hz. Mevlana’nın vefatının hüzünle değil neşeyle anılması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını şöyle noktaladı:
"Samimi ve dürüst bir şekilde saklanan, büyütülen sevgiler aşktır. Bizim medeniyetimiz aşk medeniyetidir ve büyüklerimiz aşk kavramını hayatlarına yansıtarak çeşitlendirmiştir. Anneye duyulan aşk, ilim aşkı, meslek aşkı, vatan aşkı gibi. Mevlana’nın en büyük aşkı ise Mevla’ya duyduğu aşktı. Ölümünü sevgiliye kavuşmak olarak nitelendiren büyük düşünür, ölüm gününün düğün günü olduğunu söylemiştir. Bizim burada bulunma nedenimiz ise onun hayat felsefesini anlayarak kendi hayatımıza yön vermek ve neşe içerisinde sevgiliye olan vuslatını kutlamaktır."
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, konferansın sonunda "Mevlana'nın Gözüyle İnsan ve Toplum" kitabını imzaladı.

KARABÜK

24 Aralık 2019 Salı

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