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Karabük'te her ay 222 ihtiyaç sahibi aileye yardım

İHA

Karabük Belediyesi tarafından her ay ihtiyaç sahibi 222 aileye yardım yapılıyor.

Karabük'te her ay 222 ihtiyaç sahibi aileye yardım

Karabük Belediyesi tarafından her ay ihtiyaç sahibi 222 aileye yardım yapılıyor.
Karabük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay kumanya yardımlarını düzenli olarak ulaştırmaya devam ediyor.
Hayırsever vatandaşların bağışladığı gıda maddeleri Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker denetiminde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımız ile ilgilenmek bizim asli görevlerimizdendir. Yapmış oldukları yardımlardan dolayı hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ederim" dedi.

KARABÜK

24 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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