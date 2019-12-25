Karabüklü 4 firmaya ‘İhracatın Yıldızı’ ödülü

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından düzenlenen ‘İhracatın Yıldızı’ ödüllerinde 39 firma içinde yer alan Karabüklü 4 firmaya ödül yağdı.

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından 2018 yılında 16 farklı ürün kategorisinde ilk üçe giren 39 firmaya ödülleri takdim edildi. 16 farklı kategori içinde Profil ihracatı kategorisinde Karabüklü Mescier Dış Ticaret birinci olurken, Çağçelik firması ise üçüncü oldu. Orta ölçek en çok ihracat artışı kategorisinde Işık Çelik firması üçüncü olurken, Orta ölçek en çok ülkeye ihracat yapan Boskay Metal firması da üçüncülük ödülüne layık görüldü.

İhracat alanında büyük başarı gösteren Karabüklü firmalara ödülleri ise Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan tarafından takdim edildi.

İhracatını arttıran firmalar arasında üçüncülük ödülünü ÇİB Başkanı Adnan Aslan’ın elinden alan Işık Çelik Yönetim Kurulu üyesi Emrah Baylan, ülke ekonomisini katkı verdiklerinden dolayı gururlu olduklarını söyleyerek, son yıllarda yaptıkları yatırımlar sonucu ihracat alanında ivme kazandıklarını ve gelecek yıllarda da ihracatlarını daha üst sıralara çıkararak ülke ekonomisine katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

KARABÜK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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