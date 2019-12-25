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Karabük’te kantin denetimleri tamamlandı

İHA

Karabük’te kantin denetimleri tamamlandı

Karabük’te okul kantin ve yemekhanelerinde yapılan denetimler tamamlandı.
Karabük merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri tespit edilen ve uyarı alan kantinler yeniden denetimden geçirildi.
Gıda güvenilirliği ve hijyen şartları, kantin ve yemekhanelerde çalışmak için gerekli olan hijyen belgeleri, işletme kayıt belgeleri, okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi konulu genelgenin eki olan okul sağlığı bilim kurulu karar tutanağı kapsamında okul kantinlerinde satılabilir ve satılamaz ürünler hususunda yapılan denetimlerde genelgeye uymayan kantinler için gerekli uyarılar yapılarak ilgili tutanaklar tutuldu.

KARABÜK

25 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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