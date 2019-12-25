DÖGEP aralık ayı çalışmaları yapıldı

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Geliştirme Programı (DÖGEP) aralık ayı çalışmaları tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Geliştirme Programı aralık ayı çalışmaları Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Projenin aralık ayı çalışmaları kapsamında Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Şaban Karataş tarafından görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Temel Dini Bilgiler" derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde temel ilkeler, öğretim metotları ve materyallerin hazırlanması ve kullanımı konularında eğitim verildi.

KARABÜK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:32

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.