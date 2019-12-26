Barajda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Onu tanıdınız mı?

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Karabük’ün Yenice ilçesinde 3 ay önce Hidroelektrik Santrali (HES) barajında cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu.

Yeşilköy Karakavuz Mahallesi’ndeki HES barajında çalışma yapan işçiler tarafından 16 Eylül 2019 tarihinde su yüzeyinde çürümeye yüz tutmuş kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerin ardından kayıp başvurularını değerlendiren ekipler Hisar Köyü’nde yaşayan Gülşen Çakır’ın (54) ailesinden DNA örnekleri aldı.

Yapılan inceleme sonucu cesedin mart ayında kaybolan Gülşen Çakır’a ait olduğu belirlenirken, 54 yaşındaki kadının ölüm nedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

KARABÜK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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