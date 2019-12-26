Yaşanan kaza sonrası halk otobüsleri denetimi arttı Trafik polisleri halk otobüslerinin kapılarını tek tek inceledi

Karabük’te dün akşam saatlerinde seyir halindeki belediye halk otobüsünün kapısının kırılması sonucu yola düşen bayan yolcu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, trafik polisleri denetimleri sıklaştırdı.

Sabah erken saatlerinden itibaren yapılan uygulama ile belediye halk otobüslerini durduran Trafik polisleri dün yaşanan olaydan dolayı otobüslerin kapıları tek tek inceledi. Otobüslerin geçiş güzergahı üzerinde olan Yeşil Mahalle üzerinde durdurulan tüm halk otobüsleri ekipler tarafından denetime tabi tutuldu. Sürücülerin ve plakaların sorgulandığı uygulamada trafik ekipleri özellikle kapıları inceledi. Otobüs kapılarında sıkıntı olan sürücüler uyaran ekipler, yolcu güvenliği açısından arızalı ve demir bağlantı aksamlarında sıkıntı olan kapıların yaptırılmasını talep etti. Otobüslerin kış lastiği takıp takmadığını da inceleyen ekipler uygulamaların belli periyotlarla devam edeceğini kaydetti.

Otobüs şoförleri ise uygulamanın önce yolcu güvenliği açısından iyi olduğunu ve sürekli yapılması gerektiğini ifade ettiler.



“Hayati tehlikesi devam ediyor”

Öte yandan dün akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1001 nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat A. (26) idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün arka kapısı, alt kısmının kopması sonucu otobüste yolcu olarak bulunan Satiye Yılmaz (44) yola düşerek ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı Medikar Hastanesinde ameliyat edilerek yoğun bakımda tedavi süren Yılmaz’ın hayati tehlikeyi atlamadığı bildirildi.

Arka kapısının bağlantı demir aksamının koptuğu halk otobüsünün ise geçtiğimiz Eylül ayında muayeneden geçtiği öğrenildi.

KARABÜK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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