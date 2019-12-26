Ecdat yadigarları geleceğe aktarılıyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde rölöve ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi eserler geleceğe aktarılıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar rölöve ve restorasyon çalışmalarıyla geleceğe aktarılıyor.

Tarihi ilçede 1970'li yıllarda başlayan koruma bilinci 17 Aralık 1994'te Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından daha da artarken, bu süreçte yaklaşık 700 tarihi eser restore edilerek turizme kazandırıldı.

"Korumanın başkenti", "Osmanlı’nın parmak izi", "En iyi korunan 20 kent" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanların sahibi olan Safranbolu’da, Tarihi Kentler Birliği'nin "Bin Günde Bin Eser" hibe proje yardımı kapsamında dere alanı, meydanlar ve çevresi ile Cinci Hanı, tarihi dükkanların cephe yenileme restorasyon çalışması yapılacak.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yerli ve yabancı misafirlerin en önemli uğrak yeri olan Tarihi Çarşı, Cinci Hanı ve pazar yeri dükkanlarına cephe veren Hanarkası Sokak'ta bulunan kısım ile Asmaaltı mevkisindeki bölgelerde başlatılan proje çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Belediye tarafından hazırlatılan ve Tarihi Kentler Birliği tarafından desteklenen rölöve ve restorasyon projelerinin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğünden onay aldığı ifade edilen açıklamada, "Kültürel mirasımızın bütünlük içinde korunarak gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması, Dünya Miras Kenti içindeki özgün yerini yeniden kazandırılması amacıyla Hanarkası'ndaki dere üstünün de açılması suretiyle hazırlanacak çevre düzenleme projesi kapsamında dere alanı, meydanlar ve çevresi ile birlikte projelerinin hazırlanması amacıyla Tarihi Kentler Birliği'nin 'Bin Günde Bin Eser' hibe proje yardımına başvuru yapılmış ve olumlu sonuç alınmıştır. Kurul gündeminde değerlendirme süreçleri devam eden çarşı bölgesi 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planların onaylanmasının ardından tarihi kentler birliğinin desteğiyle projelendirmeye hızla başlanacak. Titizlikle devam eden bu çalışmalarla birlikte kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin uğrak yeri olan Tarihi Çarşı merkezi, Cinci Hanı ve pazar yeri dükkanlarına cephe veren Han arkası Sokak'ta bulunan kısımdaki çalışmaların bir bütün halinde kentimize yakışır bir biçimde sonuçlanması hedeflenmektedir" denildi.

Bu süreçte öncelikle alana cephe veren sokak boyu özel mülkiyete ait tescilli ve tescilsiz taşınmazların cephe sağlıklaştırma projeleri ile belediye mülkiyetinde olan pazar yeri dükkanlarının restorasyon proje çalışmalarının tamamlanarak Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğünden onaylarının alındığı ifade edildi.

KARABÜK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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