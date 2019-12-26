KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.
Karabük'te dün gece başlayan ve bugün de devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 5 santimetreye kadar ulaştı. KarabükBartın yolunda sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye düştü. Trafik ekipleri, yollardaki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KARABÜK
26 Aralık 2019 Perşembe
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