Safranbolu’da "halk" toplantısı

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen yılın son halk günü toplantısında vatandaşları tek tek dinleyen Köse, gerekli notları alarak taleplerin takip edileceğini belirtti.

Sorun ve taleplerin ivedilikle çözüme kavuşturulmaya gayret gösterileceğini belirten Köse, "Halk günü toplantılarına başlamamızın ana nedeni, vatandaşlarımızın Safranbolu Belediyesinden yapılmasını istedikleri hizmetleri ilk ağızdan iletebilmeleri ve sorunlara karşılıklı istişare içerisinde çözüm üretebilmek. Halkımızın yoğun katılımı ve olumlu geri dönüşleri doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır" dedi.

KARABÜK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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