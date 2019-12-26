Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı

KarabükBartın karayolunda kontrolden çıkan otomobil 35 metre yükseklikten boş araziye uçtu, kazada 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Karabük istikametine seyir halinde olan Murat K. kiralık olduğu öğrenilen 34 GY 0630 plakalı otomobille Kirkille mevkiine geldiği sırada kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 35 metre yükseklikten boş araziye uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Oğuzhan K. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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