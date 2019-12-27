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Karabük'ün Yenice ilçesinde görevden uzaklaştırılan merkez mahalle muhtarının yerine seçimlerde en çok oy alan kadın aza göreve getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Yenice Merkez Mahalle Muhtarlığına seçilen Zeki Tellioğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Sevim Çanakçı getirildi. Mahalli İdareler Seçimlerinde en çok oy alarak ilk aza seçilen Çanakçı, kaymakamlığa gidip mühürleri teslim alarak göreve başladı.

KARABÜK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

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