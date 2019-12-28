Özel Final Okulları, gazetecilerle bir araya geldi

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Karabük Özel Final Okulları, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek okulun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Özel Final Okulları'nda düzenlenen toplantıya Karabük Özel Final Okulları Kurucu Genel Müdürü Soner Kurnaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve basın mensupları katıldı.

Kahvaltının ardından Okul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yılmaz, faaliyetleri hakkında gazetecilere bilgi verdi. Program okulun gezilmesinin ardından sona erdi.

KARABÜK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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