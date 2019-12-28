İl Milli Eğitim Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Karabük'te, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar, milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlamak, eğitim öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yönetim önerilerinde bulunmak amacıyla yapılan İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan toplantıya; Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri, öğrenci temsilcileri ve veliler katıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlar iş birliğinde yapılan çalışmalar ve ilimizdeki eğitim durumu hakkında sunum gerçekleştirildi.

Katılımcıların görüşlerini paylaştığı ve soruların cevaplandırıldığı toplantı, yapılan değerlendirmenin ardından sona erdi.

KARABÜK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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