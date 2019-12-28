İki katlı ev yangında kül oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Kulat köyünde iki katlı ev çıkan yangında kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kulat Köyü Orta Mahallesi’nde İbrahim ve Şahin Yardibi’ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve arazözler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında iki katlı ev tamamen yanarak küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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