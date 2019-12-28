Karabük’te ‘Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü’ kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karabük’te ‘Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü’ kuruluyor

İHA

Karabük’te ‘Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü’ kuruluyor

Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Börekçi, Karabük’te Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü’nün kurulacağını söyledi.
Uzun zamandır süren altyapı çalışmalarının tamamlandığı, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün tanım ve ölçütleri esas alınarak, Karabük’te “Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü” kurma çalışmaları başladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Börekçi, “Türkiye Turizm Stratejisi2023’ün öngördüğü hedeflere Ulaşma çalışmalarında dağılmış durumda bulunan sağlık, termal,yayla, kış ve doğa sporları ve kültürel açıdan önemli yer ve yerleşmelerin tek tek ele alınmasından çok bunların birbirleriyle ve Safranbolu ile entegrasyonu sayesinde daha cazip ve daha güçlü alternatif varış noktaları ve güzergahlar oluşturularak, Türkiye turizm verilerinde başlığı açılan 16 fasıldan en az 12 fasıl turizm çeşitliliğinin ilimizde yapılması sağlanacaktır” dedi.
Börekçi, güçlü bir turizm güzergahı ve bölgesel varış noktasının oluşturulması ile bu bölgelerin içinde zayıf kalan yerleşmelerin kültür, el sanatları, yeme içme tesisleri ve konaklama imkanları ile kentin güçleneceğini kaydederek, “Güçlü bir destinasyon oluşumu ile ilimize genel turistlerin en az 2,5 ila 4 gün arasında konaklama yolları bulunmaya çalışılacaktır. İlimizin yönünün Turizme dönmesi yolunda yapılacak çalışmalar bölge yaşayanlarına umut olacaktır. Yeni yatırım alanlarının açılması, yeni işkollarının oluşması, yeni çalışma fırsatlarının oluşması ile bölgemizde ilerleyen yıllarda karamsarlıktan kurtulma ve çıkış yolları bulunacaktır. Turizmle ilgili tüm paydaşlar tek tek ziyaret edilecek, çalışma anlatılacak ve ben değil biz diyebilen bir anlayışla 2020 Ocak ayı itibariyle ziyaretler tamamlanarak 2020 Şubat ayı itibariyle Çalıştay tertip edilecek ve yönetim oluşturulacaktır” diye konuştu.
Ayrıca Börekçi şu ifadelere yer verdi: “Yapılacak bu ziyaretler süresince her yöremizin turizme katkı sağlayan özellikleri tespit edilerek yeni oluşacak plana önerme verileri hazırlanarak, Bölgemizde Turizme dayalı sektörel alanların büyütülmesi, ilimizin gelişmesine ve işsizliğin giderilmesine katkı sağlayacak ve Yeni ufuklar ve yeni umutların oluşmasına imkan sağlayacaktır. Tüm il yaşayanları ve mensup hissedenlerini çalışmalarımızda destek ve verecekleri katkılarla yanımızda bekliyoruz.”

KARABÜK

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki katlı ev yangında kül oldu
YEREL HABERLER İki katlı ev yangında kül oldu
İl Milli Eğitim Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Özel Final Okulları, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Özel Final Okulları, gazetecilerle bir araya geldi
Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı
Vali Gürel'den Yörük köyüne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gürel'den Yörük köyüne ziyaret
Mahalle huzur toplantılarının sonuncusu yapıldı
YEREL HABERLER Mahalle huzur toplantılarının sonuncusu yapıldı
KARDEMİR yerli otomobilin 78’incisine talip
YEREL HABERLER KARDEMİR yerli otomobilin 78’incisine talip
Tarihi kentte restorasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tarihi kentte restorasyon çalışmaları devam ediyor
İmam kardeşin zor anları Karabük'te otobüsten düşüp yaralanan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden kadının cenazesini imam kardeşi kıldırdı
YEREL HABERLER İmam kardeşin zor anları Karabük'te otobüsten düşüp ...
Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı etkili oluyor Karabük’te kar yağışı Karabük’te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar karın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı etkili ...
Başkan Kaya “Terör unsurları temizlenene kadar harekat devam etmeli”
YEREL HABERLER Başkan Kaya “Terör unsurları temizlenene kadar ...
Kadın aza muhtarlık görevini devraldı FETÖ soruşturmasında görevden uzaklaştırılan muhtarın yerine getirilen kadın aza mühürleri aldı
YEREL HABERLER Kadın aza muhtarlık görevini devraldı FETÖ ...
Safranbolu'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" ...
Kaymakamdan Gençlik Merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Gençlik Merkezine ziyaret
Halk otobüsünden düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Halk otobüsünden düşen kadın öldü
Otobüsten düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Otobüsten düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Zabıtadan hurda araçlara denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan hurda araçlara denetim
Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı
FETÖ soruşturmasında muhtar görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER FETÖ soruşturmasında muhtar görevden uzaklaştırıldı
Safranbolulu öğrenciler bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Safranbolulu öğrenciler bronz madalya ile döndü
Bilal Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler ...
Fuat Sezgin'in 17 ciltlik eserinin tercümesi tamamlandı Bilal Erdoğan: Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, eserleri önümüzdeki aylarda basacak
YEREL HABERLER Fuat Sezgin'in 17 ciltlik eserinin tercümesi ...
Safranbolu’da "halk" toplantısı
YEREL HABERLER Safranbolu’da "halk" toplantısı
Safranbolu'da "Etkili İletişim" semineri
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Etkili İletişim" semineri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X