Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü

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- KARABÜK´te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 1,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü M.E., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. M.E. yönetimindeki 78 AAF 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp su kanalına düştü. 1,5 metre derinliğindeki kanalda ters duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan M.E., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, M.E'nin alkol muayenesinde 2.58 promil alkollü olduğu tespit edildi.



KARABÜK 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:35

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