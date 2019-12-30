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Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Olağan Kongresi

İHA

Karabük merkeze bağlı 28 mahalle muhtarının üye olduğu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Kongresi yapıldı.

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Olağan Kongresi

Karabük merkeze bağlı 28 mahalle muhtarının üye olduğu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Kongresi yapıldı.
Mevcut Başkan Mehmet Özen'in hazırladığı tek liste ile gidilen Merkez Mahalle Muhtarları Derneğinin Olağan Kongresine Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede güven tazeleyen Mehmet Özen'i ve ekibini tebrik eden Vali Gürel, "Muhtarlık müessesesi demokrasimizin ilk temel taşlarını oluşturmaktadır. Bir kamu görevlisi olan muhtarlarımız, 7/24 esasıyla vatandaşa en yakın hizmeti veren, onların sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olan, çözüm bulan ve yol gösteren ve vatandaşlarla kurumlar arasında köprü vazifesi gören bir kurumdur. Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Kongresinin mahalle muhtarlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Güven tazeleyen Mehmet Özen ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.
Yönetim şu şekilde oluştu.
" Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Adnan Kuş, Belen Mahallesi Muhtarı Lütfi Yılmaz, Yenişehir Mahallesi Muhtarı Sadettin Kandakoğlu ve Kartaltepe Mahallesi Muhtarı Bülent Demircan"

KARABÜK

30 Aralık 2019 Pazartesi

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