Başkan Köse, gazetecilerle bir araya geldi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse: “Dış kaynakları kullanarak hedefimize ulaşacağız” “Belediyeyi asla iş bulma kurumu olarak görmüyorum”

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019 yılı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerde Safranbolu Belediye Başkanlığına seçilen Elif Köse göreve geldiği süre boyunca yapılan çalışmaları değerlendirmek ve 2020 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermek için toplantı düzenledi.

Başkan Köse, göreve geleli 9 ay olduğunu ve her gün aynı heyecan, keyif ve azimle işlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

2019 yılında 6 aylık bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden Başkan Köse, “Sosyal medyayı elimizden geldiğince çok iyi kullanarak yaptığımız işleri her gün ve haftalık düzenlediğimiz videolarla sizlerle paylaşıyoruz. Bu 9 aylık süreçte, elbette fazla bir zamanda değil hizmet etme anlamında. Bizler büyük işler yapmadık. Sosyal olarak Safranbolu halkının belki daha önce hiç yapılmamış işlerle yanında olduk. Yapılmış veya başlanılmış işleri devam ettirdik. Gençlerimizin, hastalarımızın, dezavantajlılarımızın, hayvan dostlarımızın yanında olmaya çalıştık bu 9 aylık süreçte. Bundan sonrada aynı şekilde devam edecek” dedi.

“Dış kaynakları kullanarak hedefimize ulaşacağız”

Başkan Köse, 2020 yılında yapılacak çalışmaların altyapılarının büyük kısmını tamamladıklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Ekonomik olarak belediyemizin mali yapısı büyük işler yapmaya müsait değil ama bu bizim iş yapmayacağımız, yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Diğer iyi işler yapmış belediyelerle görüşerek onlarla bilgi alışverişinde bulunarak biz Dış İlişkiler Müdürlüğümüzü kurduk ve güçlendirdik. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, konsolosluklar ve büyükelçilikler aracılığıyla gerçekten ciddi kaynakları Safranbolu Belediyesine alınabileceğini gördük ve bununla ilgili çalışmalara başladık. 2020 yılının ilk 6 ayından sonra yapacağımız ve yapmayı planladığımız hizmetlerle ilgili kaynak geldiğinde başlayacak. Safranbolu’ya ivme kazandıracak projeler var. Bunlar için dış kaynakları kullanarak hedefimize ulaşacağız. “

2019 yılında başlayıp 2020 yılında tamamlanacak projeler hakkında da bilgi veren Başkan Köse, “Safranbolu’da tarihi çarşılarımızı gün yüzüne çıkarıyoruz. Projemiz var o devam ediyor. Bitmek üzere. Tarihi çarşıda 62 tane dükkanımızın cephesi yenilendi. Bu BAKKA destekli bir projeydi. Safranbolu’yu fuarlarda seminerlerde yurtdışında yaptığımız gezilerde temsil etmeye devam edeceğiz. Atık yağ ve pillerin toplanması ile ilgili de bazı noktalar belirledik. Çünkü bununla ilgili büyük eksiklikler vardı. Evde kadınlar atık yağlarını toplandıklarını bilmediklerini söylüyorlardı. Çünkü öyle bir toplama noktası yoktu. SAKEM’lerde, Zabıta Noktasında toplama bidonları oluşturduk. Artık kadınlarımız topladıkları atık yağları buralara atabiliyorlar” diye konuştu.

“Belediyeyi asla iş bulma kurumu olarak görmüyorum”

Safranbolu Belediyesi olarak personel kıyımı yapmadıklarını kaydeden Köse, “Biz çalışabileceğimiz arkadaşlarla devam ederiz. Hiç kimseyi bilmiyoruz, iş ahlakını bilmiyoruz tanımıyoruz. Hepsine zaman verelim dedik. Herkesi takip ettik, iş ahlakına uyuyor mu? çalışma kurallarına uyuyor mu? Liyakatlı mı? Diye. Sonrasında kimlerle çalışıp çalışmayacağımıza karar verdik. Yoksa gelir gelmez bu bizim düşüncemizde değil diye herkesin yaptığı gibi işten çıkarma yapmadık. Şunu hep söylüyorum. Maalesef kişiye göre pozisyon oluşturulmuş. Aslında işe göre personel alımı yapılması gerekirken bizim belediyemizde yüzde 80’e yakın kişiye göre pozisyon oluşturulmuş. Belediyeyi asla iş bulma kurumu olarak görmüyorum. Belediye hizmet kurumudur. Orada o işi yapmaya muktedir, liyakatlı kişiler olmalıdır. Eğer bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız yanınızdaki çalışacağınız ekibin yaptığı işe hakim, kurallara uyan kişi olması gerekir diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Başkan Köse, gazetecilerin yeni yılını kutladı.

KARABÜK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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