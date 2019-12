Başkan Vergili: "Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 2019 yılı programında hiçbir aksaklık olmadığını, hedeflerinin hepsine hemen hemen ulaştıklarını, 2020 yılı planlamasını da yaptıklarını söyledi.

Başkan Vergili, her yeni bir yılın başlangıcında, bir önceki yılda neler yaptıklarını, neler yapacaklarını gözden geçirdiklerini belirtti.

Çevrelerine yararlı olup olmadıklarını, zamanı iyi kullanıp kullanmadıklarını düşündüklerini ifade eden Vergili, "Biz de sürekli kendi kendimizi denetliyor ve değerlendirmeler yapıyoruz. Onurlu görevi devir aldığımız günden bu yana Karabük halkı için gece gündüz, saat mefhumu gözetmeden çalışıyoruz" dedi.

Karabük halkının yeni yılını kutlayan Başkan Rafet Vergili, "2019 yılı içerisinde, sizlere hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. İnsanlarımızın yaşam standardını yükseltmek, karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla hizmetlerimizde katılımcı bir anlayış sergiledik. Düzenlediğimiz mahalle toplantıları ile sorunları birinci ağızdan dinleyerek ortak çözüm yolları konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. 2019 yılında ilimizin öncelikli ve önemli sorunlarının tespitini yaparak vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak her alanda çözümler geliştirmeye çalıştık. Karabük'te önemli yatırımlara hep birlikte imza attık. Geride bıraktığımız 10 yıllık görev süremiz içerisinde, şehrimizde altyapıdan üst yapıya kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza attık. 2019 yılı üçüncü 5 yıllık hizmet dönemimizde projelerimizi hazırlama yılı oldu. Yeni yılda da hazırladığımız projeler doğrultusunda ilimizi her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacak, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2020 yılının; şehrimize, ülkemize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi.

