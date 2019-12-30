Başkan Köse'den yeni yıl kutlaması

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, sevinçleri ve üzüntüleri birlikte paylaşılan 2019 yılını geride bırakarak, yeni umut ve aydınlık bir gelecek dileğiyle 2020 yılına girildiğini belirtti.

Köse, şunları kaydetti:

"2020 yılında da dünya mirası Safranbolu’muzun ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha çok gelişmesi, kalkınması ve bir refah kenti olarak dünyada hak ettiği yeri alması için her zaman ve her platformda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirmenin ve vatandaşlarımıza daha fazla hizmet üretmenin gayreti içerisinde olacağız. Halkımızdan aldığımız güç ve destekle Safranbolu’da yeni ufuklar açma konusundaki azim ve kararlılığımızı daima sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının ülkemize, vatandaşlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve tüm Safranbolulu hemşehrilerime huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

KARABÜK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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