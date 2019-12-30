Karabük Belediyesi'nden seminer

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Karabük Belediyesi tarafından "Dikkat Eksikliği ve Çocukların Ödev Yapmadaki Problemleri" semineri düzenlendi.

Karabük Belediyesi ve KarDikMer tarafından 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen "Dikkat Eksikliği ve Çocukların Ödev Yapmadaki Problemleri" seminerine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Karabüklü kadınlar katıldı.

Gerçekleştirilen seminerde eğitim koçu Tuğba Kuran Kaya tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

KARABÜK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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