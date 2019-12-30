AK Parti İl Başkanından yeni yıl mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, 2020 yılının Karabük'e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Türkiye'nin istikrarla sürdürdüğü atılımların yeni yılda da kararlılıkla devam etmesini istediğini vurgulayan Altınöz, şunları kaydetti:

"Büyüme ve kalkınmamızın artarak devamını temenni ediyorum. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada gücünü arttırarak 2023 hedeflerimize sağlam bir iradeyle ulaşacağımıza inancım tam. Teşkilatımız ve hemşehrilerimizle şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda çalışmaya, heyecanımızı da diri tutmaya devam edeceğiz. Yeni yıla yeni umut ve heyecanlarla girdiğimiz bu günlerde en büyük gayemiz, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, şehrimiz ve ülkemizin istikbali için durmadan çalışmaktır."

KARABÜK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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