Yenice Belediyesinden yeni yıl denetimi

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yeni yıl öncesinde pastane, imalathane, kuruyemişçi, cafe ve marketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, yeni yıla girmeye sayılı gün kala vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işyerlerini sıkı denetime alarak, satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartlarına uygunluğunu, üretim ve son kullanma tarihlerini ve faaliyet belgelerini kontrol etti.

Belediye Yazı İşleri Müdürü aynı zamanda Zabıta Amirliğini yürüten Zekeriya Acar, vatandaşın sağlığını tehdit edecek üretime ve kaçak ürün satışına izin vermediklerini dile getirdi.

Acar, “Zabıta Amirliği olarak rutin denetimlerin yanında Başkan beyin talimatıyla vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve sağlıklı bir ortamda girebilmesi için çalışmalarımızı ilçe genelinde sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için önemli. Zabıta Amirliği ekiplerimiz yeni yıl gecesi görev başında olacaklar. Vatandaşlarımız 153 ve 110 nolu telefonumuzdan bizleri arayarak ulaşabilirler. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek.” şeklinde konuştu.

KARABÜK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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