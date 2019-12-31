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Başkan Çaylı'dan yeni yıl mesajı

İHA

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Çaylı'dan yeni yıl mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Çaylı mesajında , samimi olan her fikre ve düşünceye saygı duyduklarını dile getirdi.Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın açıklaması şöyle: “Değerli Hemşehrilerim sevdiğimiz, özlediğimiz ve paylaşımlarımızı çoğalttığımız, yaşıyor olmaktan mutlu olduğumuz Yeşil Yenice’mize hizmet dolu bir yılı daha geride bıraktık. Yenice, çok güzel bir yer. Belki de çok sevdiğimiz içindir, dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Her sabah aynı güneşe bakmak, aynı yağmurda ıslanmak, aynı dostlarla selamlaşmak ve aynı yeşile hayran kalmak gibi bir ayrıcalığı beraberce paylaşıyoruz. Bu güzel ilçede ne gerçekleşmişse hep birlikte başardık. Halkımızla, çalışma arkadaşlarımızla, bize inanıp güvenen kadirşinas hemşehrilerimle başardık. Bu şehrin Belediye Başkanı olmaktan her zaman onur ve gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Bulunduğumuz makamın sorumluluk makamı olduğunun bilinci içindeyim."
İnsanların ölmediği, kanın dökülmediği, hiç bir ananın feryat figan ağlamadığı, savaşın olmadığı ve barışın, huzurun, kardeşliğin ve dostluğun egemen olduğu bir dünya ve İslam coğrafyası dileğiyle, yeni yılın Yenice’mize, Ülkemize ve bütün İslam Âlemine hayırlar getirmesini diler, sağlık, mutluluk, başarı, barış ve huzur temennisiyle saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım “ dedi.

KARABÜK

31 Aralık 2019 Salı

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